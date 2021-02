United Airlines: rientro d’emergenza per un Boeing 777 in partenza da Denver. Un motore perdeva pezzi

(PRIMAPRESS) - USA - Un volo United Airlines partito da Denver e diretto a Honolulu è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo all'aeroporto di partenza per problemi a uno dei motori. Alcuni video hanno immortalato detriti e parti del motore destro che il velivolo, un Boeing 777-200Max, ha perso mentre stava rientrando a Denver per l'atteraggio di emergenza. Non ci sarebbe alcun ferito fra i 231passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio. - (PRIMAPRESS)