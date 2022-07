Uniplast: rinnova il direttivo per il triennio 2022/24 con Frassine, Moretti e Regis

(PRIMAPRESS) - ROMA - Uniplast, l'Ente italiano di unificazione delle materie plastiche ha rinnovato il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 2022-2024: Roberto Frassine (Politecnico Milano) è il presidente nominato affiancato dai vice-presidenti Walter Moretti (FIP) e Walter Regis (Assorimap). "Assorimap - ha dichiarato il presidente Walter Regis - mantiene quindi la Vicepresidenza di Uniplast in relazione al proficuo lavoro svolto da parte di tutti i nostri imprenditori e i tecnici delegati, che hanno consentito di rappresentare le istanze del comparto". Il consiglio è completato con la presenza di Roberto Tangorra della Dentis Recycling Italy come delegato ASSORIMAP nella Commissione Tecnica (come da regolameto i Soci di Diritto esprimono un rappresentante in tale Commissione, che è di raccordo per tutte le Sotto Commissioni). - (PRIMAPRESS)