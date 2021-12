Una long marathon di nuoto solidale di Msp Roma allo G Sport Village in favore della Fondazione AIRC

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuotare per la ricerca. Un evento di solidarietà quello organizzato per Sabato 11 dicembre (ore 12) da MSP Roma, in collaborazione con G Sport Village, per la 2.a edizione di "Una bracciata per la ricerca", una maratona di nuoto di 24 ore no stop il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. I singoli partecipanti potranno nuotare liberamente per 15 minuti, passandosi il testimone della staffetta per tutta la durata dell’evento, che si chiuderà alle ore 12 del 12 dicembre. "Un Ente di Promozione Sportiva come Msp ha nella sua mission di legare lo sport all'impegno sociale - ha dichiarato il presidente di Msp Roma, Claudio Briganti - e ringrazio per l'impegno profuso in questo evento, il nostro responsabile Nuoto Cristian Silvestro e l'organizzazione del G Sport Village". - (PRIMAPRESS)