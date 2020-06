Un team di medici e operatori sanitari della Protezione Civile vola in Armenia per assistenza all'emergenza Covid-19

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un team della Protezione Civile a supporto dell’emergenza sanitaria in Armenia. Questa mattina è partita la squadra italiana di medici ed operatori sanitari per rispondere alla chiamata della Repubblica d’Armenia nella lotta al Covid-19. L’operazione, che rientra nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata dall’Armenia alla Commissione Europea.

Il team di 11 professionisti – coordinato dal Dipartimento della Protezione civile e composto da personale medico-sanitario proveniente da Piemonte, Lombardia e Toscana – è partito da Cuneo con un volo della Guardia di Finanza e raggiungerà la capitale Yerevan in giornata.

La missione si svolgerà in coordinamento con l’attività portata avanti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è organizzata in stretto collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Armenia.

- (PRIMAPRESS)