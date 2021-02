Un docente dell'Università di Siena insulta Giorgia Meloni in una trasmissione radio. Si apre un indagine interna all'ateneo

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Solidarietà a Giorgia Meloni, oggetto di una inaccettabile violenza verbale". E' il commento della presidente del Senato, Casellati, agli insulti sessisti del docente Gozzini.Per il presidente della Camera,Fico,"insulti intollerabili, inaccettabili.Un linguaggio brutale" E la leader di FdI twitta:"Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente solidarietà in seguito agli insulti osceni che ho ricevuto. Un gesto che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, in una democrazia,tra critica e violenza”.

Ma come sono andati i fatti? Giovanni Gozzini, docente di Scienze Sociali e Politiche Cognitive all'Università di Siena, durante una trasmissione di una radio fiorentina ha insultato la leader di Fratelli d’Italia con epiteti che non avevano nulla a cha fare con una critica politica ma solo frutto di stupidità non consenta ad un formatore delle giovani generazioni.

La trasmissione andata in onda il 19 febbraio su Centroradio, ha sollevato una legittima indignazione. Intanto la ministra dell'Università e della Ricerca, Cristina Messa avvierà un'indagine per valutare il comportamento del docente: "Sentirò il rettore di Siena per verificare successivi provvedimenti”. - (PRIMAPRESS)