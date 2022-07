Un batterio uccide un bimbo di 4 anni originario di Lampedusa. Sequestro delle cartelle dove era stato ricoverato

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - È morto un bimbo di 4 anni di Lampedusa in ospedale per un virus intestinale e infettato da un batterio che gli aveva devastato tutti gli organi e provocato un edema cerebrale. Il decesso è avvenuto nella notte all'ospedale di Taormina ma dopo che la famiglia del bimbo aveva vissuto una vera e propria odissea facendo spola tra diversi ospedali da Catania a Messina nel tentativo di stabilire le cause dei primi sintomi intestinali avuto il 29 giugno scorso. La madre, convinta che il figlio abbia contratto il batterio a Catania ed ora chiede giustizia mentre Lampedusa è in lutto. Ma ora scatteranno le indagini ed il sequestro delle cartelle per stabilire l'origine del batterio e dove si è verificato il corto circuito nella terapia di contrasto. - (PRIMAPRESS)