Ultimo saluto a Raffaella Carrà verso la tomba di famiglia a Roma. Uno sceneggiato tv per ricordarla

ROMA - Alle 12 il feretro di Raffaella Carrà, seguito dal compagno di una vita, Sergio Japino e dalla sindaca Virginia Raggi, era stato portato in spalla sino alla Basilica di Santa Maria Aracoeli. La bara di legno spoglio, ultima volontà di Raffaella, è stata posta ai piedi dell'altare, circondata dai fiori. Simone Castaldi, 48 anni, frate della basilica di Santa Maria in Aracoeli ha celebra il funerale assieme a quattro colleghi cappuccini di San Giovanni Rotondo, un legame alla devozione della Carrà a Padre Pio, con un rapporto di amicizia. Molti i volti dello spettacolo che hanno voluto salutare l'artista. Alcune anticipazioni trapelate parlano già di uno sceneggiato dedicato alla vita della showgirl che potrà attraversare i confini nazionali. Un modo per continuare a mantenere viva la memoria di una star della tv. Raffaella Carrà verrà sepolta nella tomba di famiglia a Roma.