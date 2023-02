Ultima tappa del viaggio in Africa di Papa Francesco pregando per la Pace. In serata il rientro a Roma

(PRIMAPRESS) - JUBA (SUD SUDAN) - Nella messa celebrata al Mausoleo John Garang a Juba in Sud Sudan Papa, rivolge un appello alla pace per il paese africano ma anche un pensiero alla "martoriata Ucraina. "Voi siete nel cuore di tutti noi. Non perdete la speranza". E poi ancora una volta l'appello alle donne: "La speranza è nel segno della donna" capaci di generare i cambiamenti di un paese. È l' ultimo giorno in Sud Sudan per il Papa. Il pontefice si sposterà all'aeroporto internazionale di Giuba dove,con l'arcivescovo di Canterbury, Welby,e il moderatore della chiesa di Scozia,Greenshields,si congederà dal presidente del Sud Sudan, Salva Kiir. La partenza dell'aereo papale,sul quale saranno ospiti anche i due leader cristiani che hanno accompagnato in questa tappa Francesco, sarà nella tarda mattinata. Nel pomeriggio il rientro a Roma-Fiumicino. - (PRIMAPRESS)