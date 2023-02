Ufo: abbattuto in Canada l’oggetto volante non identificato. Recuperati i resti per analizzarli

F22 Impegnati per l’abbattimento

(PRIMAPRESS) - CANADA - L'oggetto non identificato nei cieli nord americani, questa volta nel Canada settentrionale, dopo quello avvistato in Alaska, è stato abbattuto. Il premier canadese Trudeau ha ordinato di colpirlo dopo che il comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad) lo aveva individuato e monitorato "ad alta quota". Sono entrati in azione i caccia di entrambi i Paesi e alla fine l'Ufo è stato centrato da un missile lanciato da un F22. Le forze canadesi hanno recuperato il relitto dell'ogget- to per analizzarlo. - (PRIMAPRESS)