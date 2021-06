UEFA Euro 2020: inaugurata la "cittadella" di Piazza del Popolo a Roma. Nel programma gli interventi musicali di Irene Grandi e Annalisa

(PRIMAPRESS) - ROMA - In attesa del calcio di inizio di UEFA Euro 2020 con la partita allo stadio Olimpico di Roma tra la nazionale italiana e la Turchia, c'è stato un altro kickoff, quello di Piazza del Popolo con il "villaggio" dedicato all'appuntamento calcistico inaugurato questa mattina dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme al Commissario Straordinario UEFA EURO 2020 di Roma Daniele Frongia, al Presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) Gabriele Gravina e al CEO di UEFA Events SA Martin Kallen. Da oggi fino all'11 luglio Piazza del Popolo ospiterà un palinsesto di eventi che alterneranno sport, musica, cultura anche con la presenza di alcuni grandi nomi del panorama musicale italiano, come Irene Grandi e Annalisa. Sui maxischermi verranno proiettate carrellate di immagini della UEFA, che ripercorrono la storia del calcio e che raccontano le memorabili iniziative istituzionali. Il Dipartimento Cultura di Roma Capitale e le Biblioteche capitoline si alterneranno per garantire agli spettatori momenti rivolti alla lettura, alla riflessione e alla scoperta del nostro patrimonio storico artistico. Il palco ospiterà eccellenze come la Scuola di Danza del Teatro dell'Opera, lo show dello Stornello del Rap, e l’orchestra di Santa Cecilia. Durante la Giornata Europea della Musica, il 21 giugno, si esibiranno il Roman Classic Jazz Heritage, la Junta Escondida e numerosi artisti in performance live. Protagonisti i Local Media Supporter: Corriere Dello Sport – Stadio e Dimensione Suono Roma che lancerà dj set dal palco. Ruolo fondamentale anche per le iniziative legate al sociale con serate organizzate dalla squadra dei rifugiati e richiedenti asilo Liberi Nantes e del progetto Pigneto Film Festival. Senza dimenticare i tornei sui campetti rivolti al calcio femminile e alle realtà giovanili della FIGC. - (PRIMAPRESS)