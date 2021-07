UEFA 2020, la variabile “Delta” che spinge Draghi e Merkel ad intimare all’Unione di football di rivedere la finale a Londra

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La UEFA continua ad andare dritto con la decisione di tenere la finale di Euro 2020 a Londra, nonostante i timori legati al diffondersi della variante delta. "Tutte le rimanenti partite degli Europei si svolgeranno come programmato. Ma di fatto le partite con il pubblico agli Europei in alcuni casi hanno già causato un aumento dei contagi di coronavirus ed ora sempre di più i leader dei paesi Ue con Draghi e Merkel invitano a rivedere le decisioni perché i numeri di contagio stanno nuovamente crescente in modo esponenziale. - (PRIMAPRESS)