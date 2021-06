UEFA 2020, la cerimonia inaugurale con 15 mila tifosi sugli spalti ma con tampone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani il fischio d’inizio per UEFA 2020 con circa 15 mila tifosi in presenza allo Stadio Olimpico alle ore 21. E poi il via ad un mese di sport, spettacoli, musica e tornei aperti ai cittadini. Parte l’UEFA Festival che accompagnerà tutti i giorni, da mattina a tarda sera, le partite degli Europei di calcio sulla base di meticolosi protocolli sanitari che hanno stabilito modalità di accesso e limiti alla capienza. Tutte le attività dell’UEFA Festival verranno inaugurate e presentate domani, con un simbolico taglio del nastro in Piazza del Popolo, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Commissario Straordinario UEFA EURO 2020 di Roma Daniele Frongia, del Presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) Gabriele Gravina e del CEO di UEFA Events SA Martin Kallen. La giornata inaugurale dell’11 giugno si snoderà all’insegna di musica, performance artistiche, sbandieratori e incursioni di freestyler. Gli spettatori saranno allietati dalle note di Jacopo Mastrangelo e The Kolors, mentre la Host City Local Ambassador Cristiana Capotondi racconterà le numerose iniziative previste nel corso del mese di eventi. Gli sponsor e i Local Media Supporter, Corriere dello Sport - Stadio e Dimensione Suono Roma, interagiranno con i cittadini in piazza e li accompagneranno verso la cerimonia d’apertura con un collegamento dallo Stadio Olimpico.

Fulcro dell’UEFA Festival sarà il Football Village in Piazza del Popolo che sarà composto da due macroaree. In una sono stati allestiti un palco dedicato a spettacolo, intrattenimento, musica e iniziative culturali, due maxischermi in cui verranno proiettate tutte le partite di UEFA EURO 2020. - (PRIMAPRESS)