Ue: weekend di colloqui dei paesi membri per varare il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue sta avviando un round di colloqui con i rappresentanti dei 27 Paesi membri per definire i contenuti del sesto pacchetto di sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina. Fra i contenuti dell nuove sanzioni ci sarebbero l'allargamento dell'elenco delle personalità soggette al congelamento dei beni, misure restrittive nei confronti di ulteriori istituti finanziari russi e nuovi passi per arrivare a un progressivo embargo del petrolio. I colloqui informali andranno avanti per tutto il weekend. - (PRIMAPRESS)