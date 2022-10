Ue: verso acquisti obbligatori di gas per lo stoccaggio. Domani la presentazione di Ursula von der Leyen

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione europea propone di sviluppare un nuovo indice di prezzo complementare per il Gnl (gas naturale liquefatto), alternativo rispetto al Ttf di Amsterdam. Così indicherebbe la bozza di comunicazioni sul caro energia che domani verrà presentata dalla presidente, Ursula von der Leyen. Secondo la bozza, la piattaforma comune dovrebbe "coordinare il riempimento" degli stock. La stessa prevede "una partecipazione obbligatoria degli stati membri all'aggregazione della domanda per almeno il 15% del volume di riempimento dello stoccaggio". Si tratta di una soglia minima ma che dovrebbe costituire una riserva importante per tutta l'Europa. - (PRIMAPRESS)