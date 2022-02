Ucraina, Borrell (UE): "Europa risolutamente unita". Chiesto il monitoraggio OSCE

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "La Russia non dovrebbe avere dubbi sul fatto che l'UE rimarrà risolutamente unita mentre compie i prossimi passi in stretto coordinamento con i partner. Lo ha detto l'Alto Commissario dell'Unione europea, Josep Borrell stigmatizzando l'intervento dell'UE nei confronti della Russia e invitando la comunità internazionale a chiedere a Putin la fine immediata di questa aggressione, che mette in pericolo la pace e la sicurezza internazionali su scala mondiale.

"Chiediamo alla Russia di rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale e di consentire l'accesso e l'assistenza umanitari sicuri e senza ostacoli a tutte le persone bisognose. Chiediamo inoltre alla Russia di garantire la sicurezza della Missione speciale di monitoraggio dell'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa".

Dal Commissario arriva anche la sollecitazione a preservare la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia e della Repubblica di Moldova. - (PRIMAPRESS)