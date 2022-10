Udine: ventenne sfregia una donna conosciuta in chat. Arrestato nella casa paterna dove sono stati trovati abiti insanguinati

(PRIMAPRESS) - UDINE - Un ventenne è stato arrestato a Udine dalla Polizia per aver sfregiato una donna, senza apparente motivo. La donna ha riportato lesioni permanenti. L'aggressione è avvenuta in un appartamento del centro città.Sembra che i due avessero concordato un appuntamento in chat.Entrato in casa,il ragazzo ha col- pito più volte la donna al capo e al volto con una bottiglia, provocandole diversi tagli. Il 20enne è stato poi arrestato nell'abitazione del padre,dove sono stati trovati gli abiti e le scarpe sporchi di sangue. - (PRIMAPRESS)