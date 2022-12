Udine, rogo in una comunità per ragazzi con una vittima. Un 16enne è in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - UDINE - Un incendio divampato in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine, ha causato la morte di una persona. Altre due persone, tra cui un 16enne,sono rimaste ferite. Il minore è grave ed è stato trasportato al Centro grandi ustionati di Verona. Le cause dell'incendio, che è scoppiato intorno alle 2.30, non sono ancora state accertate. Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia della Questura di Udine. - (PRIMAPRESS)