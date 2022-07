Udine: evacuate 25 famiglie per gli incendi in San Michele del Carso

(PRIMAPRESS) - UDINE - Venticinque famiglie di San Michele del Carso, frazione di Savogna (Udine), sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni a causa dell'incendio sul Monte Brestovec, che ha ripreso vigore nella serata di ieri a causa del vento. Le famiglie sono state sistemate nella palestra di Savogna,nelle stesse strutture allestite la scorsa settimana per l'evacuazione del Carso in fiamme. Vigili del fuoco, Corpo forestale e Protezione civile so- no al lavoro per cercare di contenere l'incendio. Previsto anche l'arrivo di due Canadair da Roma. - (PRIMAPRESS)