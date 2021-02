Udienza Nave Gregoretti: i ministri Di Maio e Lamorgese ascoltati dai giudici nel processo a Salvini

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Nuova udienza preliminare (la terza)sul caso della nave Gregoretti. Il Gup Sarpietro deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per l'ex ministro dell'Interno, Salvini, che è indagato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco dei 131 migranti a bordo della nave nel luglio 2019. Nell'aula bunker di Catania Bicocca verranno ascoltati come testimoni l'allora vicepremier, Di Maio, e l'attuale ministro dell'interno, Lamorgese. Rinviata la deposizione dell'ambasciatore Massari. - (PRIMAPRESS)