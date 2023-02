Ucraina, Ursula von der Leyen a Kiev per il summit di domani:”Ribadiremo la nostra vicinanza”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e parte dell'esecutivo Ue sono arrivate a Kiev per incontri che avranno anche il valore di "dimostrare che l'Ue sostiene l'Ucraina più fermamente che mai". Così ha affermato la stessa presidente in un suo Twitter. Presente anche il commissario Gentiloni. "Arrivato a Kiev per portare un messaggio di sostegno dell'Ue agli ucraini. Siamo con voi dall'inizio e ci saremo per vincere e ricostruire", twitta l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Borrell. Domani a Kiev, si terrà il summit Ue-Ucraina a cui partecipa anche il presidente del Consiglio europeo, Michel. Il summit ha l'obiettivo di fare il punto sugli aiuti a Kiev da parte dei paesi membri anche se l'attesa da parte di Zelensky è quella di un'accelerazione all'integrazione del paese ucraino nell'Ue. - (PRIMAPRESS)