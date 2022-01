Ucraina, Stoltenberg (NATO): "Occorre segnale de-escalation della Russia"

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "La Russia ha ammassato oltre 100mila soldati ai confini con l'Ucraina, altre truppe sono in arrivo e c'è una concentrazione significativa anche in Bielorussia. Chiediamo a Mosca un'immediata de-escalation".Lo ha detto il segretario generale della Nato, Stoltenberg. "Una soluzione politica è ancora possibile, ma la Russia deve impegnarsi a dialogare in buona fede", ha detto. La Nato ha fatto le sue proposte scritte a Mosca, pronta "ad ascoltare le preoccupazioni russe", ma servono sforzi "reali". Sui principi, no a "compromessi". - (PRIMAPRESS)