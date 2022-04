Ucraina: sono 30 morti ed oltre 100 feriti le vittime del lancio dei missili russi alla stazione di Kramatorsk

(PRIMAPRESS) - KRAMATORSK (UCRAINA) - Il conto delle persone rimaste vittima nell'attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorrsk nell'Ucraina orientale, è salito a 30 persone e oltre 100 ferite. Le esplosioni arrivate nelle prime ore del mattino hanno sorpreso i civili che cercavano di evacuare verso parti più sicure del paese, ha affermato la compagnia ferroviaria statale.

I due razzi russi hanno colpito una stazione nella città di Kramatorsk, utilizzata per l'evacuazione dei civili dalle aree bombardate dalle forze russe.

Pavlo Kyrylenko, il governatore della regione di Donetsk, ha detto che migliaia di persone si trovavano alla stazione quando i razzi hanno colpito.

"I 'rashisti' ('fascisti russi') sapevano molto bene dove miravano e cosa volevano: volevano seminare panico e paura, volevano prendere quanti più civili possibile", ha detto. Kyrylenko ha pubblicato online una fotografia che mostra diversi corpi a terra accanto a pile di valigie e altri bagagli. Accanto a loro c'era la polizia armata che indossava giubbotti antiproiettile.

Tre treni che trasportavano sfollati sono stati bloccati nella stessa regione dell'Ucraina giovedì dopo un attacco aereo sulla linea, secondo il capo delle ferrovie ucraine. Funzionari ucraini affermano che le forze russe si stanno riorganizzando per una nuova offensiva e che Mosca prevede di impadronirsi di quanto più territorio possibile nella parte orientale dell'Ucraina conosciuta come al confine con il Donbass. - (PRIMAPRESS)