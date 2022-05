Ucraina: ritrovati a Irpin 290 cadaveri di civili uccisi con armi da fuoco e altre cause

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La procuratrice generale dell'Ucraina Iryna Venediktova ha denunciato che a Irpin, non lontano da Kiev, sono stati trovati 290 cadaveri di civili uccisi. Di questi 105 non sono stati ancora identificati, ha riferito. Fra le vittime, 55 sono state uccise con colpi d'arma da fuoco, 35 da schegge e 5 sono morte di fame. Altri 40 corpi sono in condizioni tali che non si può stabilire le cause del decesso. Riguardo alle altre 210 vittime riportano ferite,ma le cause della morte devono ancora essere accertate, ha detto. - (PRIMAPRESS)