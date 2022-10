Ucraina: ripristinata l’elettricità dopo il blackout della centrale di Zaporizhzhia. Grossi (Aiea) “Sicurezza precaria dell’impianto nucleare”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'elettricità della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata ripristinata dopo il terzo blackout in 10 giorni. Lo riferisce il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Grossi. Sebbene nelle ultime ore non vi sono stati bombardamenti la sicurezza dell'impianto resta precaria. Intanto, dopo i recenti attacchi russi che hanno danneggiato infrastrutture e causato gravi black out in tutta l'Ucraina, il presidente Zelensky ha dichiarato che "Non c'è più spazio per i negoziati con il regime di Putin". - (PRIMAPRESS)