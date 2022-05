Ucraina: pioggia di bombe sull’acciaieria Azovstal. Oggi fino a sabato deciso un “cessate il fuoco” da Mosca

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Kiev: "Pioggia di bombe sull'Azovstal". Gli attacchi sull'acciaieria Azovstal "non si sono fermati per tutta la notte e stanno continuando". Così alla Cnn un consigliere del sindaco di Mariupol, Andriushchenko. "Se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal (...). Assalto senza sosta, anche di notte con la regolazione del fuoco dei droni". "Gli ultimi 11 km quadrati di libertà a Mariupol trasformati in un inferno". Ieri sera Mosca ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni da oggi fino a sabato per consentire l'evacuazione dei civili, lavoratori, donne e bimbi. - (PRIMAPRESS)