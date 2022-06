Ucraina orientale sotto assedio. Continuano i bombardamenti su Lysychansk ora completamente isolata

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'esercito della Federazione russa prosegue l'offensiva nell'Ucraina orientale. Ed è Lysychansk ad essere il bersaglio dei bombardamenti senza sosta. "I russi sono costantemente in offensiva. Non c'è tregua, viene tutto bombardato", ha dichiarato questa mattina il governatore della regione Gaidai. Secondo graduati delle truppe russe la città è circondata ed isolata da qualsiasi rifornimento. A Lysychansk oltre alle forze russe, ci sono anche quelle dei ribelli dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk. E' sopratutto l'area della raffineria ad essere completamente controllata secondo le recenti strategie dell'esercito russo.

L'operazione in Ucraina prosegue "in modo calmo e cadenzato, le forze militari avanzano e raggiungono i punti di destinazione assegnati loro" e "tutto procede come pianificato", ha commentato Putin al termine del vertice del Mar Caspio, ad Ashgabat, capitale del Turkmenistan. "Non c'è alcun bisogno di fissare una data per il completamento dell'operazione. Non parlo mai di questo" ha aggiunto il presidente russo alimentando la strategia della tensione internazionale. - (PRIMAPRESS)