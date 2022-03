Ucraina: oggi l'ipotesi di un nuovo incontro negoziale tra delegazioni. Incerto il luogo

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - E' oggi la seconda giornata fissata per i colloqui di negoziato tra Ucraina e Russia nel tentativo di arrivare ad un cessate il fuoco. L'incontro dovrebbe tenersi dovrebbe tenersi in Bielorussia ma su luogo e reale conferma dell'incontro c'è ancora incertezza. Dopo il primo incontro avvenuto lunedì sul confine tra Ucraina e Bielorussia, questo dovrebbe aver luogo nell'area occidentale di Bialowieza Forest del Paese. Ma ieri i media russi avevano riferito che si sarebbe tenuto al confine tra Ucraina e Polonia. Sullo sfondo del possibile negoziato c'è da un lato il perdurare dell'attacco missilistico da parte della Russia e dall'altro la notizia di una candidatuta della Cina per un'azione di mediazione tra i due paesi. Notizia riportata anche in prima pagina questa mattina dal Financial Times. - (PRIMAPRESS)