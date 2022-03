Ucraina: oggi in Turchia l’incontro tra Lavrov e Kuleba con l’ombra dei droni venduti a Kiev dal genero di Erdogan

(PRIMAPRESS) - ANTALYA (TURCHIA) - Oggi, giovedì 10 marzo, i ministri degli esteri russo, Lavrov e ucraino, Kuleba, terranno un colloquio faccia a faccia nel sud della Turchia a margine di un forum diplomatico presieduto dal ministro turco Mevlut Cavusoglu. Nonostante sia il primo contatto ad alto livello tra Kiev e Mosca da quando la Russia ha invaso il suo vicino due settimane fa, non ci sono molte aspettative dall’esito dell’incontro. Il presidente Recep Tayyip Erdogan, ha spinto la Turchia a svolgere un ruolo di mediazione, con l’obiettivo di un cessate il fuoco. Lo stesso Kuleba ha confermato in un video su Facebook che si stava preparando a incontrare Lavrov giovedì, ma affermando che le sue aspettative erano "limitate". La domanda di Kuleba e degli analisti politici è con quali margini di discussione dettate dal Cremlino arriverà Lavrov. La visita ad Antalya è il primo viaggio all'estero per Lavrov da quando la Russia è stata isolata dal mondo occidentale con sanzioni pungenti che hanno preso di mira il presidente Vladimir Putin. È probabile che l'incontro non sarà del tutto disteso dopo che Kuleba in un'intervista la scorsa settimana con la CNN ha descritto Lavrov come il "Ribbentrop del suo tempo" in riferimento al ministro degli esteri della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. “Stiamo lavorando per impedire che questa crisi si trasformi in una tragedia", ha detto ieri Erdogan. La Turchia è un tradizionale alleato dell'Ucraina e ha fornito al paese i droni Bayraktar - realizzati da un'azienda il cui direttore tecnologico è il genero di Erdogan - gli stessi droni che Kiev ha schierato nel conflitto e che sono serviti a mettere fuori uso molti carri armati sovietici. - (PRIMAPRESS)