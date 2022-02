Ucraina: oggi il Consiglio straordinario dell’Onu. Non accadeva dal 1982

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Si terrà in giornata la sessione emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per fronteggiare il conflitto in Ucraina. Si tratta della convocazione di una rara sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale, mossa avvenuta solo sette volte nella storia, l'ultima delle quali nel 1982. La Cina si è astenuta dal voto della convocazione sottolineando ancora una volta la posizione di mancata condanna dell'aggressione russa all'Ucraina. - (PRIMAPRESS)