Ucraina: obiettivo russo distruggere i missili a lungo raggio. A settembre un referendum a Melitopol

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La priorità del governo di Mosca è distruggere i missili Kiev. Nell'obiettivo delle forze armate russe c'è la distruzione dei missili a lungo raggio in dotazione dell'esercito ucraino per annullare la loro capacità di artiglieria. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante un incontro con le truppe schierate in Ucraina e in particolare con il gruppo 'Vostok'. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, sottolineando che la priorità segnalata da Shoigu riguarda l'eliminazione della minaccia ucraina al Donbass.

Intanto sui territori occupati dalla Russia ai primi di settembre si terrà un 'referendum' a Melitopol, Lo riferisce il Kyiv Independent,citando il sindaco Ivan Fedorov. Secondo il primo cittadino,i russi hanno avviato un censimento porta a porta nella città. Fedorov ha aggiunto che coloro che sostengono l'Ucraina saranno espulsi con la forza da Zaporizhzhia. L'esercito ucraino ha dichiarato oggi che i bombardamenti russi nel Donetsk stanno continuando ma i tentativi delle forze di Mosca di conquistare nuovi territori ucraini sono stati sventati. - (PRIMAPRESS)