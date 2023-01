Ucraina, nella guerra di propaganda Kiev alza il tiro delle richieste: ora missili a lunga gittata

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - La guerra di propaganda tra Russia ed Ucraina si fa sempre più forte con l'inevitabile forzature sulle parole che inquieta per l'escalation che potrebbe assumere. Giorni fa uno dei consiglieri del presidente Zelensky, Ma le parole: dell'una e dell'altra parte. Uno dei consiglieri del presidente Zelensky, Mikhaylo Podolyak, ha sottolineato ieri che forze ucraine non stanno attaccando la Russia, ma che i russi potranno «sentire» la guerra nelle grandi città. A questa esternazione si è aggiunta quella degli OO7 ucraini: "Arriveremo fino al Cremlino". Il governo di Kiev sembra rincuorato dopo l'invio programmamato dei carri armati da Europa, Uk e Usa ma le reazioni verbali rischiano di innervosire gli stessi alleati.

E' di oggi la richiesta da parte di Kiev di missili a lunga gittata Dopo l'annuncio dei Paesi occidentali circa l'invio dei carri armati Leopard e Abrams, il governo ucraino chiede i missili a lunga gittata. Podolyak si è detto certo che l'Occidente arriverà a un accordo sulla consegna di missili in grado di colpire le retrovie russe per centinaia di km. "Raggiungeremo, ne sono certo, un accordo sui missili a lunga gittata", ha detto Podolyak al giornale britannico The Telegraph. C'è il rischio concreto di tirare troppo la corda delle richieste.