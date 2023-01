Ucraina: nella battaglia di Soledar 500 civili assediati. Zelensky promette aiuti ai soldati che resistono

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nello scontro sull'oblast di Soledar nel Donetsk il presidente ucraino Zelensky promette di fornire "tutto il necessario" ai soldati che resistono agli assalti russi a Soledar e Bakhmut, le due città orientali dove sono in corso violenti combattimenti e che Mosca cerca di conquistare a tutti i costi per cambiare il corso della guerra. "Voglio sottolineare che le unità che difendono queste città saranno rifornite di munizioni e di tutti i rifornimenti necessari in modo rapido e senza interruzioni", ha dichiarato il presidente ucraino su Facebook. - (PRIMAPRESS)