Ucraina: missili su Odessa. Diciassette i morti e 30 feriti nell'attacco a meno di 24 ore dalla partenza della "nave del grano"

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - La strategia della tensione adottata dalla Russia continua imperterrita. Solo ieri aveva salpato la nave russa carica di grano desrinata verso "porti amici" che già questa mattina nell'area di Odessa la pioggia di missili sulla città del Mar Nero. Secondo quanto riferisce la stampa ucraina, sono almeno 17 le persone morte a seguito dell'attacco missilistico russo nella regione di Odessa. I missili hanno colpito un palazzo di 9 piani e un centro ricreativo. Una trentina i feriti.

Nella comunicazione di propaganda tra i due paesi in conflitto si dividono le versioni dell'abbandono dell'Isola dei Serpenti, la postazione dell'ex Ucraina poi conquistata dalle forze russe. Zelensky elogia le forze armate per aver respinto il "nemico" sull'Isola ma il governo di Mosca sostiene di aver ritirato le sue forze nell'azione concordata di sminamento per consentire i corridoi umanitari per il grano. - (PRIMAPRESS)