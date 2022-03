Ucraina: mercenari siriani arruolati dalla Russia per la guerriglia urbana nelle città che ancora resistono

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Per il conflitto ucraino che una inaspettata reazione ha reso difficile e lungo per la Russia, il governo di Mosca starebbe reclutando combattenti siriani. La notizia, come molte dall'inizio di questo conflitto, non possono essere confermate. La Russia ha reclutato negli ultimi giorni combattenti dalla Siria nella speranza che la loro esperienza nella guerriglia urbana possa aiutare a conquistare Kiev e infliggere un colpo devastante al governo ucraino. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita quattro funzionari americani. La Russia opera in territorio siriano da quando è entrata formalmente nella guerra civile del Paese nel 2015. - (PRIMAPRESS)