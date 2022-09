Ucraina: le truppe russe lasciano Zaporizhzhia. Colpita Kryvyi la città natale di Zelensky

(PRIMAPRESS) - KIEV - Le truppe russe lasciano la regione di Zaporizhzhia. Mosca ha "ritirato truppe e equipaggiamenti da molti villaggi e città vicini alla linea di contatto nella regione di Zaporizhzhia". Lo dice il vice del Consiglio regionale, Lyshenko. Colpita con missili da crociera la diga di Kryvyi, città natale del presidente Zelensky.E- vacuata parte dei residenti per l'esondazione del fiume Inhulets. In risalto sul New York Times la visita di Zelensky, ieri, nella città di Izyum liberata dai russi. "Siete dei deboli che combattono i civili", ha detto Zelensky nel 203esimo giorno di guerra. - (PRIMAPRESS)