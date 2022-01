Ucraina: le truppe canadesi hanno completato lo spostamento ad Ovest. Anand (Difesa): “C’è aria di possibili attacchi”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nonostante le rassicurazioni di Putin e del Ministro degli Esteri russo di non avere nessuna intenzione di attaccare l'Ucraina, il Canada ha deciso di spostare le proprie truppe a Ovest del confine ucraino. I timori di un' invasione da parte della Russia restano ancora troppo fortile. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Anita Anand, sottolineando anche la scelta di Ottawa di ieri di un temporaneo ritiro del personale non essenziale della sua ambasciata a Kiev. "Le nostre truppe sono state spostate verso l'ovest del fiume Dnieper, mentre continuiamo a prendere tutte le misure di precauzione necessarie per assicurare la loro sicu- rezza", dice Anand. - (PRIMAPRESS)