Ucraina: le forze russe vogliono utilizzare la centrale nucleare di Zaporizhzhia come deposito di armi

C'è una richiesta delle forze d'occupazione russe che mette in allarme il governo di Kiev. Mosca vuole usare la centrale nucleare di Zaporizhzhia per immagazzinare il loro "intero arsenale militare". Lo ha reso noto Energoatom, l'azienda statale che supervisiona gli impianti atomici in Ucraina, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. "Le forze militari russe chiedono all' amministrazione della centrale di aprire le sale macchine per depositarvi l' intero arsenale militare, vogliono portare carri armati, camion, armamenti con carichi di munizioni",dice Energoatom.