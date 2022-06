Ucraina: le forze di Kiev si ritirano dalla distrutta Severodonetsk per evitare inutili perdite

(PRIMAPRESS) - UCRAINA -Le forze ucraine hanno ricevuto da Kiev l'ordine di ritirarsi da Severodonetsk. Lo hanno annunciato le autorità ucraine. "Hanno ricevuto l'ordine", ha dichiarato il governatore di Lugansk, Gaidai. "Purtroppo dovremo ritirare il nostro esercito da Severodonetsk, perché rimanere in postazioni distrutte non ha senso: il numero dei morti sta crescendo". Si tratta di "una perdita per l'Ucraina (...), ma la battaglia di Severodonetsk non sarà una vittoria russa decisiva", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)