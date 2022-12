Ucraina: lanciati questa mattina almeno 60 missili russi su Zhytomyr. Allarme in 4 regioni

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Allerta per un massiccio attacco missilistico" da parte delle forze russe a Zhytomyr. E' l'allarme lanciato all'alba dal governatore, Bunechko, per avvisare i cittadini di mettersi al riparo. Sirene d'allarme a Kiev, nella regione di Kharkiv e nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Allarme anche nelle regioni di Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad.Il comune di Kiev ha chiesto ai residenti di andare nei rifugi.

