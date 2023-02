Ucraina: la resistenza strenua di Bakhmut. Zelensky elogia i soldati e chiede armi a lunga gittata

(PRIMAPRESS) - KIEV - La situazione nella città di Bakhmut, sulla linea del fronte orientale, sta diventando "sempre più difficile", ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo appuntamento quotidiano nel fare il punto del conflitto. Le forze russe hanno cercato di prendere la città da oltre sei mesi. "Il nemico distrugge costantemente tutto ciò che può essere utilizzato per proteggere le nostre posizioni", ha affermato Zelensky.

Le osservazioni del leader ucraino sono arrivate mentre il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha messo in guardia la Cina contro l'armamento della Russia durante una visita a Kiev lunedì.

Alcuni dei combattimenti più feroci da quando la Russia ha invaso l'Ucraina poco più di un anno fa si sono svolti a Bakhmut, nella regione ucraina di Donetsk, parte della quale è sotto il controllo della Russia e dei suoi alleati separatisti.

Recentemente gli sforzi delle forze russe per catturare la città industriale si sono intensificati, con le sue truppe che guadagnano terreno.

Il leader separatista dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha affermato che "praticamente tutte le strade" della città erano "sotto il controllo del fuoco [russo]".

E il comandante delle forze di terra ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi, ha detto che la situazione intorno a Bakhmut è "estremamente tesa".

"Nonostante le perdite significative, il nemico ha lanciato le unità d'assalto più preparate di Wagner, che stanno cercando di sfondare le difese delle nostre truppe e circondare la città", ha detto il generale Syrskyi.

Parlando della situazione nel suo discorso notturno, il presidente Zelensky ha affermato che riuscire a prendere piede a Bakhmut e assicurarsi che la sua difesa fosse pesantemente compromessa dal rinnovato assalto della Russia. Era "grato a ogni singola persona che detiene eroicamente" l'area.

Il presidente Zelensky ha anche chiesto ancora una volta l'invio di moderni aerei da combattimento in modo che "l'intero territorio del nostro Paese" possa essere difeso dal "terrore russo". - (PRIMAPRESS)