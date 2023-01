Ucraina: la lunga notte delle sirene con 44 attacchi aerei e 70 missili russi. A Mosca le tesi del dopo Putin

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Nella lunga giornata in cui ieri hanno risuonato continuamente le sirene antimissilistiche questa mattina il report delle forze armate di Kiev fa il punto sugli scontri in campo in cui sarebbero stati colpiti quattro posti di comando russi, due gruppi di artiglieria e un deposito di munizioni. Lo afferma il rapporto dello stato maggiore delle forze armate ucraine alle 06:00 di oggi 27 gennaio..

"Il nemico ha lanciato 44 attacchi aerei, di cui 18 con l'uso di UAV Shahed-136. Tutti i droni kamikaze sono stati abbattuti. Il nemico ha lanciato 70 missili, 47 dei quali sono stati distrutti, e 125 attacchi MLRS. Sfortunatamente, come a seguito degli attacchi nemici, i civili sono stati uccisi e gli oggetti civili sono stati distrutti", si legge ancora nel rapporto.

Intanto sul fronte di Nosca, Pravda, l'agenzia di stampa russa, riporta un commento della rivista Foreign Affairs in cui si parla di un Occidente che starebbe preparando un piano: "La Russia dopo Putin" individuando in Garry Kasparov* e Mikhail Khodorkovsky*, che starebbero aspettando che si apra la "finestra di opportunità". I due rappresenterebbero un "Comitato d'azione" in attesa di intervenire nel dopo Putin.



"Questo comitato è rappresentato da due bravi vecchi che sono stati riconosciuti come agenti stranieri nella Federazione Russa. Sono Garry Kasparov* e Mikhail Khodorkovsky*. Il comitato si è inoltre dichiarato pronto a prendere in mano le redini del potere in seguito. Scrive la Pravda.



