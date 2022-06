Ucraina: la Gran Bretagna rifornisce il governo di Kiev con razzi a medio raggio M270

(PRIMAPRESS) - GRAN BRETAGNA - Londra fornirà all'Ucraina lanciarazzi con una gittata di 80km per contrastare l'offensiva russa come da tempo chideva Kiev .Lo ha confermato oggi il ministero della Difesa britannico. Questi sistemi di lanciarazzi multipli, gli M270 Mlrs,"aumenteranno significativamente le capacità delle forze ucraine", ha affermato il dicastero in un comunicato. Tale decisione è stata presa in "stretto coordinamento" con gli Stati Uniti,che hanno annunciato la scorsa settimana la fornitura di sistemi Himars con una portata di 80km. - (PRIMAPRESS)