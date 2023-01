Ucraina: l’illusione lampo della tregua del Natale Ortodosso. Missili russi su Merefa, nell’oblast di Charkiv

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'illusione di un cessate il fuoco per il Natale Ortodosso è duarata un lampo. I russi hanno bombardato la periferia Zaporizhzhia come ha riportato su Telegram, Anatoly Kurtev, il sindaco di Zaporizhzhia. Quanto ai missili nella regione di Karkiv il presidente dell'amministrazione statale regionale Oleg Sinegubov ha parlato di due lanci nella città di Merefa, aggiungendo che "secondo informazioni preliminari, c'è una vittima". Il governatore ha invitato "i residenti di Kharkiv e della regione a rimanere nei rifugi". Nella notte, infatti, le sirene antiaereo sarebbero risuonate ripetutamente in 3 regioni: Poltava, Kirovograd e Dnipropetrovsk. - (PRIMAPRESS)