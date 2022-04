Ucraina: l’esercito russo si prepara a schierare l’antiaerea con gli S-400 Triumph

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Movimenti di questa mattina nell'esercito russo fanno pensare ad una nuova strategia che verrà messa in campo per una nuova offensiva in Ucraina. I segnali arrivano dalle esercitazioni che si stanno completando per rispondere ad attacchi aerei e di droni.

Secondo il servizio stampa delle truppe russe, la conclusione delle esercitazioni impegnera i militari sui sistemi di difesa aerea S-400. Il Distretto Militare Centrale della Federazione Russa ha utilizzato i sistemi missilistici antiaerei S-400 Triumph durante le esercitazioni nella regione di Astrakhan. I militari hanno eseguito nelle esercitazioni lanci in combattimento notturno di missili antiaerei. Gli equipaggi del sistema S-400 hanno colpito bersagli che imitavano i missili balistici e da crociera. Proprio quest'ultimi, in dotazione agli ucraini, erano riusciti a contrastare l'offensiva russa.

- (PRIMAPRESS)