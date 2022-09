Ucraina: l'esercito di Kiev riconquista Lugansk. Era stato uno dei primi territori occupati

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - L'esercito di Kiev riconquista il villaggio di Lugansk. Si tratta di uno dei primi territori che erano stati occupati dall'inizio dell'occupazione russa in febbraio. Il governatore locale ha reso noto che le forze armate ucraine hanno il "pieno controllo"di Bilohorivka."Presto spazzeremo via tutti, ibereremo la nostra terra dall'invasore". Si tratta di una vittoria limitata ma per l'Ucraina ha un significato simbolico, dato che la regione è stata uno dei principali obiettivi della guerra di Putin. - (PRIMAPRESS)