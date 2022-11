Ucraina: Kherson libera ma distrutta. Così si presenta la città con il ritiro delle forze russe ma con la guerra che continua

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Libera ma distrutta nelle infrastrutture. Così appare Kherson liberata dalle forze russe ma lasciando dietro il ripiego una scia di danni. Ed inoltre il ritiro non ha modificato le intenzioni della Russia perchè "la guerra continua". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino,Kuleba,durante un incontro bilaterale con il primo ministro australiano, Albanese,a margi- ne del vertice dell'Asean in Cambogia. "Tutti vogliono che la guerra finisca prima possibile.Noi siamo quelli che lo vogliono più di chiunque altro", ha aggiunto.Intanto,la polizia ucraina ha a- perto 53 procedimenti penali per crimini di guerra commessi dai russi nella regione.A Kherson ci vorranno 30 giorni per ripristinare la rete di energia. - (PRIMAPRESS)