Ucraina, ipotesi Zelensky in video alla notte degli Oscar di Los Angeles

(PRIMAPRESS) - USA - Non sappiamo se il conflitto in Ucraina terminerà a Maggio, come diverse voci dall'uno e dall'altro fronte hanno anticipato ma senza indicarne le ragioni ma un fatto è certo Zelensky, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione è apparso come una sorta di bibiesco Davide in lotta con Golia. Gli ucraini stanno dimostrando fino in fondo la loro capacità di resilienza non altrettanto le città che immagini aeree mostrano in cumuli di macerie.

In questa attività frenetica del presidente Zelensky di cercare di sollecitare ogni comunità rappresentativa dell'Occidente ora arriva anche l'ipotesi che possa apparire durante la cerimonia della 94ª edizione dei premi Oscar che si terrà domani notte 27 marzo a Los Angeles al Dolby Theatre. La cerimonia verrà presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Il presidente ucraino Zelensky è in contatto con l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per apparire in video durante la cerimonia degli Oscar. Una richiesta che si sta valutando , dicono fonti dell'Academy, per capire quanto sia corretto che questo evento prenda posizioni politiche. In passato e quasi ad ogni edizione, singoli artisti hanno denunciato o sostenuto cause ma mai l'organizzazione degli Oscar. Se Zelensky fosse autorizzato a farlo si tratterebbe di un piccolo video registrato. - (PRIMAPRESS)