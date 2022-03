Ucraina: ipotesi proiettili al fosforo delle forze russe. Oggi 11 feriti nel Donetsk

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Kyrylenko ha riferito che nella regione i russi hanno sparato proiettili al fosforo. "Almeno 11 residenti sono rimasti feriti, tra cui 4 bambini", ha detto Kyrylenko. Scambi di accuse su Kharkiv: "I civili sono intrappolati e non possono andarsene per vie sicure perché gli ucraini sparano sugli edifici residenziali", dice il colonnello russo Mitzinsev. Sta di fatto che questo conflitto ha fatto saltare tutte le regole di guerre compiute normalmente da eserciti regolari. Nella vicina Derhachi oggi si è registrato un morto e 3 feriti nelle bombe su edifici pubblici. Domani 1 Aprile è previsto un nuovo incontro di negoziati ma da cui non ci si aspetta molto. - (PRIMAPRESS)