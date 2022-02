Ucraina: Putin lancia un monito alle comunità internazionali: “Non intervenite”

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - "Ora alcune parole molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire dall'esterno". Così, dopo aver annunciato l'intervento militare in Ucraina, il presidente della Federazio e russa, Putin, ha lanciato un avvestimento senza mezzi termini anche alla comunità internazionale. "Chiunque tenti di interferire e di creare minacce al nostro Paese (...)do- vrebbe sapere che la risposta sarà im- mediata e porterà a conseguenze che non sono state sperimentate nella storia. Siamo pronti per qualsiasi sviluppo (...). Spero di essere ascoltato". Al monito lanciato da Putin è subito seguito il primo attacco offensivo nella notte tra i bagliori delle granate che hanno squarciato il cielo. La polizia di Kiev ha raccomandato di rifugiarsi nei sottopassi e nelle prime ore del mattino è stato sconsigliato di mettersi in auto. Le prime notizie confermate parlano che è state già annientata la difesa antiaerea dell'Ucraina. L'obiettivo dichiarato dal governo russo è di smilitarizzare completamente l'Ucraina. Finora ci sono notizie di obiettivi militari colpiti. Diversi i messaggi e i post dei paesi europei di condanna.

Le notizie che si susseguono sono di messaggi sui social sulle esplosioni a Kiev, Kharkov, Odessa, Mariupol e in altre città ucraine. Dal ministero dell'Interno ucraino si afferma che i posti di comando militari a Kiev e Kharkiv sono stati oggetto di attacchi missilistici. Il sindaco di Boryspil ha affermato che le esplosioni che sono state udite vicino all'aeroporto di Boryspil a Kiev sono avvenute a seguito di attacchi della difesa aerea contro veicoli aerei senza pilota non identificati. I passeggeri e il personale aeroportuale sono stati già evacuati dall'aeroporto, tutti i voli sono stati cancellati e lo spazio aereo sopra l'Ucraina sta chiudendo urgentemente. - (PRIMAPRESS)