Ucraina: in fiamme il gasdotto della città di Vasylkiv. È allarme intossicazione da fumi tossici

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Altra notte di guerra in Ucraina in cui sono state attaccate infrastrutture energetiche. Nei combattimenti a Kiev e Kharkiv, è stato colpito dai russi un gasdotto ora in fiamme, come anche un deposito petrolifero nella città di Vasylkiv, 30 km a sud-ovest di Kiev. Il consigliere del ministero degli Interni, Gerashchenko, parla di danno ambientale colossale. Ai residenti è stato chiesto di chiudere le finestre per evitare di respirare fumi tossici e sostanze nocive. Sirene d'allarme continuano a risuonare in tutto il nord-ovest del Paese, a Rivne e Lutsk. - (PRIMAPRESS)